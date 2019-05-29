桃園市大園區29日凌晨發生持刀砍人案，19歲劉姓男子疑似在外與人結怨，與友人在某小吃部飲酒作樂時，突然遭一派人馬闖入餐廳內，見到劉男就是一陣亂砍，他肚子及手部身中2刀， 一群人行兇後一哄而散。

劉男被送往林口長庚醫院救治，所幸只有腹部及手肘撕裂傷，目前沒有生命危險。大園警方依循監視器，發現行兇人馬約5人，目前已抓到2名在外把風者，而進入餐廳內行兇男子目前仍在逃，正積極追緝當中。

(中時 )