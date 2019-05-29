桃園男子遭尋仇被砍 警方緝凶中 17:262019/05/29 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林口長庚。（圖/資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區29日凌晨發生持刀砍人案，19歲劉姓男子疑似在外與人結怨，與友人在某小吃部飲酒作樂時，突然遭一派人馬闖入餐廳內，見到劉男就是一陣亂砍，他肚子及手部身中2刀， 一群人行兇後一哄而散。 劉男被送往林口長庚醫院救治，所幸只有腹部及手肘撕裂傷，目前沒有生命危險。大園警方依循監視器，發現行兇人馬約5人，目前已抓到2名在外把風者，而進入餐廳內行兇男子目前仍在逃，正積極追緝當中。 (中時 ) #男子 #行兇 #大園 #人馬 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》惡劣！街友路邊熟睡 遭富二代燒成火球 10:132019/05/25 社會 飛機上發瘋打人 他被空姐制伏卻心臟病亡 11:252019/05/25 國際 腹痛眼模糊！男挑戰死神椒 折磨6小時險死 11:492019/05/25 生活 毒蟲養鸚鵡招客 見警方緝毒大喊「您好」 14:222019/05/25 社會 19歲女搭網約車遭「拍摸身體」 廣州警方刑事拘留司機 20:162019/05/25 兩岸 潮州透天厝大火1男不治 目擊疑縱火 21:022019/05/26 社會 雨天不想工作 37歲男開老闆車捲款落跑 10:282019/05/27 社會 大園警分局埔心派出所長交接展新氣象 13:382019/05/27 社會 台17直播主赴日遭性侵 日警方被爆冷處理吃案 10:182019/05/28 娛樂 駕車衝撞警方臨檢點 毒鴛鴦旅館享樂遭逮 11:542019/05/28 社會 社會熱門新聞 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長涉撿屍女官摩鐵性侵 - 社會 知名體操教練董恆毅護學生墜地 送醫不治 - 社會 - 中時 甜美嫩妻變香爐 綠光警怒潑酸毀了她 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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