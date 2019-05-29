安娜貝爾的目標將是華倫家的女兒茱蒂。（華納兄弟提供）

恐怖片《安娜貝爾回家囉》29日凌晨釋出電影主預告，故事增添許多驚悚橋段：亡魂給擺渡人的遮眼硬幣、安娜貝爾靈界來電，呈現華倫夫婦一家人日常承受的可怕壓力。

《安娜貝爾回家囉》故事從驅魔名人：艾德與羅琳華倫這對夫婦說起，他們在世界各地為有需要的人驅魔，並且為了防止這些害人的惡魔邪靈再度危害人間，他們將這些被詛咒、被邪靈依附甚至被拿來舉行邪教儀式的物品帶回家中，收藏在自家的靈異博物館中，並定期請神父來祈福與淨化；這次他們接回了安娜貝爾，順利地將其鎖在靈異博物館內的玻璃櫃中。

置身在眾多不聖潔物品中的安娜貝爾，靜靜地等待著機會。某天華倫夫婦再度受託調查超自然現象而必須離家，留下女兒茱蒂與年輕的保姆瑪莉艾倫看家，瑪莉的好友丹妮拉對華倫一家與靈異事物充滿好奇。就在那個夜裡，那扇深鎖的靈異博物館大門被開啟，丹妮拉不經意地觸碰了玻璃櫃，喚醒了安娜貝爾，所有的惡靈也隨著安娜貝爾一起甦醒，整個華倫家的宅邸成為邪靈盤據的地方，而安娜貝爾與眾邪靈的目標將是華倫家的女兒茱蒂與她的好朋友們。

《安娜貝爾回家囉》正式回歸厲陰宅宇宙，飾演艾德與羅琳華倫夫婦的派翠克威爾森與薇拉法蜜嘉第一次出現在《安娜貝爾》系列作品，演員陣容還包括麥肯娜葛瑞絲，飾演華倫家的女兒茱蒂，麥蒂森伊斯曼飾演褓母瑪莉艾倫，凱蒂薩里費飾演茱蒂的友人：丹妮拉。導演蓋瑞道格曼兼編劇，溫子仁製片。電影6月25日在台上映。

(中時 )