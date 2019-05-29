中國氣象局中國天氣網等單位29日聯合發布《2019端午節出遊預測報告》，預計6月6日15點至20點出現端午節出行第一波高峰，建議遊客提前做好準備，儘量錯峰出行。

報告預計，6月7日（端午小長假第一天）9點至12點出現高速出程高峰，6月9日15點至21點是返程高峰。由於6月7日恰逢大陸高考，報告提醒遊客多關注交通提示，合理出行。

在擁堵路段方面，報告預計，假期出程時，S3廣深沿江高速東莞段（宴崗隧道-威遠立交）最爲擁堵，平均車速僅9km／h。其次是G60滬昆高速杭州段（臨浦互通-浦陽江大橋），以及G15沈海高速深圳段（龍崗收費站-水荷立交附近）。

返程時，G85渝昆高速重慶段（九龍坡站服務點-新宋家溝二號隧道）最爲擁堵，平均車速僅10km／h。其次是G15沈海高速深圳段（白雲坑高架-水荷立交），以及S30惠深沿海高速深圳段（下洞特大橋-大梅沙隧道）。從整體情況來看，端午節的擁堵壓力將低於「五一」和清明假期。

(旺報 )