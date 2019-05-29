國民黨初選參與者眾，以目前民調來看，高雄市長韓國瑜和鴻海集團董事長郭台銘PK出線的可能性最大。到底基層該挺韓或挺郭？全國公務人員協會理事長李來希表示，有些夥伴勸他不要選邊站，但這樣鄉愿式的論述很奇怪，「選舉哪有不邊站的」，要軍公教支持，就要看參選人過去的言行，不要等船開了才知道上錯船。

李來希今在軍公教網路之聲直播電台直播表示，郭台銘支持軍公教釋憲，被他批有錢任性，很多人開始叫他不要「靠邊站」。李來希笑說，軍公教長年的習性就是「餓鬼假細膩」，「選舉哪有不邊站的」，教大家不要靠邊站的，不是就已經靠邊站了嗎？反觀民進黨初選，他們的群眾有沒有靠邊站？民調如果不靠邊站，初選要怎麼做決定？

他指出，國民黨權貴政治想要把韓粉打爛，說非韓不投是不理性的，要大家非藍不投，這是理性的嗎？我們不要再選一個慣老闆，國家是為了人民存在的，這個國家所代表的政權若不能為民服務，別說靠什麼果粉支持，「要這個粉做什麼？」要我們支持，就要讓我們看參選人過去的言行，船開之前就要做選擇，不要等船開了才知道上錯船。

李來希說，「患難見真情，我們命運休戚相關，一路走來始終如一，誰支持我們，我們就支持誰！」他並發出6月1日凱道動員令，請大家站出來支持參與。

(中時電子報)