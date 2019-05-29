錦榮認愛Akemi 緋聞女友扶正成女友！ 17:272019/05/29 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 錦榮與香月明美緋聞傳兩年認愛，兩人因主持節目與運動認識。（圖／翻攝自錦榮臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 混血男模錦榮曾和天后蔡依林交往成為「后的男人」知名度大開，分手過後與同樣擁有混血背景的名模香月明美（Akemi）一起主持節目，緋聞一傳就是兩年，近日兩人雙雙認愛，並表示正在交往中。 香月明美參加健美比賽，而錦榮擔任她的健身教練。（圖／翻攝自錦榮臉書） 據《東森新聞雲》報導，錦榮透過經紀人正式認愛香月明美，表示兩人「我們正在交往中，請大家多給我們空間。」 錦榮透過經紀人承認與香月明美交往中。（圖／吾貳不作娛樂提供） 兩人多次被拍到對外都稱是「好朋友」，直到近期又被拍到兩人在美食街親密互動熱吻，才承認了戀情。 (中時電子報) #錦榮 #認愛 #Akemi #香月明美 #蔡依林 也許您會感興趣 推薦閱讀 許效舜心疼基隆「又窮又小」 丟震撼彈「參選基隆市長」！ 16:562019/05/29 娛樂 歐陽妮妮「熊抱親吻照」曝光 網看傻：公開了？！ 16:482019/05/29 娛樂 喬喬與喬爸前世有關係 她通靈警告喬爸這點！ 14:232019/05/29 娛樂 鍾麗緹帶過幾個男人回家？張倫碩一數...尷尬了 15:262019/05/29 娛樂 去年遭罰40億 范冰冰爆清空唐德股票套現1.6億 16:112019/05/29 娛樂 奉俊昊抱金棕櫚獎光榮歸國 接機影迷塞爆仁川機場 16:472019/05/29 娛樂 郭雪芙520勾手孫其君一起回家！交往鐵證曝光仍不認是情侶 11:542019/05/29 娛樂 痛打范范屁股 黑人曝看到老婆抓狂會興奮！ 12:422019/05/29 娛樂 陳文茜：總統不該當網紅 建議韓國瑜應該這樣做 13:442019/05/29 娛樂 陸綜藝為優勝新人打造IP劇 言承旭、王大陸參與演出 13:522019/05/29 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲機場腿彎彎 激露23吋螞蟻腰 - 娛樂 子瑜長大了！穿中空裝露超深腹肌「開腿、扭臀」嫵媚舞姿網看傻眼 - Styletc 樂時尚 沈玉琳洩韓冰真心話：爸爸大部分時間都不快樂… - 娛樂 結完婚像單身！瑞莎怨嘆「晚上很寂寞」 - Styletc 樂時尚 喬喬與喬爸前世有關係 她通靈警告喬爸這點！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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