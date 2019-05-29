混血男模錦榮曾和天后蔡依林交往成為「后的男人」知名度大開，分手過後與同樣擁有混血背景的名模香月明美（Akemi）一起主持節目，緋聞一傳就是兩年，近日兩人雙雙認愛，並表示正在交往中。

香月明美參加健美比賽，而錦榮擔任她的健身教練。（圖／翻攝自錦榮臉書）

據《東森新聞雲》報導，錦榮透過經紀人正式認愛香月明美，表示兩人「我們正在交往中，請大家多給我們空間。」

錦榮透過經紀人承認與香月明美交往中。（圖／吾貳不作娛樂提供）

兩人多次被拍到對外都稱是「好朋友」，直到近期又被拍到兩人在美食街親密互動熱吻，才承認了戀情。

(中時電子報)