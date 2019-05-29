在新竹市居無定所的莊姓遊民，3月間找周姓遊鶯性交易，完事後雙方為價錢問題起口角爭執，莊動手毆打周女，並用枕頭壓住周女臉部，造成被害人窒息導致呼吸衰竭死亡，檢方偵查終結依殺人罪嫌，將莊男提起公訴。

這件遊民殺死流鶯案發生在3月24日下午5時許，莊男牽著腳踏車與周姓流鶯一同返回周女在東門街2樓租屋處，雙方約定600元做1次，但結束後雙方因價碼問題發生口角。

莊男徒手毆打周女頭部和臉部數分鐘，周女已奄奄一息，莊男進而拿起床上枕頭，蓋壓住周女臉部數分鐘之久，造成周女窒息死亡。

莊男見周女死亡，拿床邊的衛生紙擦拭血跡，並以兩床棉被蓋住周女身體，掩人耳目，到晚間11時許，確認走廊無人，牽腳踏車下樓欲離去，因無法開啟1樓鐵門，再度回到2樓。

適時，有2樓王姓房客聽聞聲響走出房門察看，見莊男神色緊張，詢問莊男住何處，莊男謊稱自己住在3樓最後一間，因未帶鑰匙請王女幫忙開門後，騎腳踏車離去 。

王女因數日未見周女，心中起疑，4月1日下午4時許，透過房東絡管理員察看，才發覺周女陳屍在房間內。警方據報持檢察官核發拘票，當晚將莊男拘提到案。檢方偵查終結依殺人嫌將莊男提起公訴。

(中時 )