第五作戰區實施航道阻絕設置，徵用出海口週邊漁民船隻及蚵棚，阻滯敵登陸。第五作戰區提供

漢光35號演習實兵驗證進入第3天，國軍第五作戰區今天實施航道阻絕設置操演，結合地區民物力動員能量，以蚵棚拖曳、架設及繫固完成阻絕設置，達到阻滯敵人登陸及突入，確保區域安全。

第五作戰區表示，此次操演假定敵軍企圖運用航道突入，灘岸守備部隊以阻絕設置手段，延遲敵行動；其中，在航道阻絕部分，徵用出海口週邊漁民船隻及蚵棚，進行蚵棚拖曳、架設及繫固作業，以阻滯敵人的登陸。

軍方官員說，雲彰南等地海岸，佈滿蚵棚，敵人要登陸很難。任何艦長看到這種海岸，心裡都會怕，根本很難開靠岸。

(中時 )