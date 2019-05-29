蚵棚阻絕航道 35年漢光演習從沒操練過的科目 17:292019/05/29 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國軍徵用出海口週邊漁民船隻及蚵棚，進行蚵棚拖曳、架設及繫固作業，以阻滯敵登陸。軍聞社提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第五作戰區實施航道阻絕設置，徵用出海口週邊漁民船隻及蚵棚，阻滯敵登陸。第五作戰區提供 漢光35號演習實兵驗證進入第3天，國軍第五作戰區今天實施航道阻絕設置操演，結合地區民物力動員能量，以蚵棚拖曳、架設及繫固完成阻絕設置，達到阻滯敵人登陸及突入，確保區域安全。 第五作戰區表示，此次操演假定敵軍企圖運用航道突入，灘岸守備部隊以阻絕設置手段，延遲敵行動；其中，在航道阻絕部分，徵用出海口週邊漁民船隻及蚵棚，進行蚵棚拖曳、架設及繫固作業，以阻滯敵人的登陸。 軍方官員說，雲彰南等地海岸，佈滿蚵棚，敵人要登陸很難。任何艦長看到這種海岸，心裡都會怕，根本很難開靠岸。 (中時 ) #敵人 #航道 #作戰區 #操演 #海岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 伸港海岸線 蚵棚變成垃圾海 04:102019/05/25 地方新聞 素還真風采鈴 那一夜有彩蛋 04:102019/05/26 娛樂新聞 總統視導漢光秀 展示戰力學問大 04:102019/05/27 政治要聞 蔡總統明晨視導戰機起降戰備跑道操練 20:482019/05/27 軍事 俄羅斯部署控制北極 擬與大陸合作 09:552019/05/28 兩岸 國道完美起降 空官歸功地勤 04:102019/05/29 政治要聞 金門漢光操演 兩棲部隊秀剽悍戰力 10:502019/05/29 軍事 環保小尖兵 澎湖合橫國小淨灘不落人後 12:072019/05/29 生活 軍事熱門新聞 川普：支持航母用電磁彈射的人是敵方臥底 - 軍事 時機巧合！漢光演習在花蓮外海大操演 大陸電戰機出現 - 軍事 - 中時 漁船雷射攻擊 澳軍直升機南海迫降 - 軍事 洛馬退出美海軍新世代導彈巡防艦FFG(X)競標 - 軍事 起碼6航母300軍艦 陸要加速追趕美 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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