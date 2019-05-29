白河日照中心提前舉辦活動慶端午，上了年紀的阿嬤包起粽子來手腳俐落，一點也不含糊，也重溫往日時光。（莊曜聰攝）

西港農會結合台灣越光米、本產胡麻舉辦創意包粽大賽。(西港農會提供)

由南市社會局委託受恩社區關懷協會經營的白河日照中心，負責照顧溪北白河、後壁、東山3行政區23位老人家，29日提前慶端午，除了舉辦包粽活動外，當地農民也特別贊助蓮子，讓長輩們用蓮子代替雞蛋，玩起立蛋大賽，笑聲不斷，場面有趣；西港農會為推廣米食，也辦理用台灣越光米代替糯米的粽藝比賽，秀出家政班創意。

台南65歲以上老年人口數超過27萬人，老年人口比例占總人口14.84％，白河區總人口數有2萬多人，老年人口約7000人，比例占24.13％，遠高於台南市的平均百分比，近年來市府在白河已經成立4個A級照顧中心以及16個C級照顧中心，提供長輩日間照護。

白河日照中心就是其中之一，以銀髮族長青學堂的方式，白天來自白河、後壁、東山的長者由專車接送前來，參與各項活動，維持良好身心狀態。

今天包粽活動從洗粽葉、備料、包粽到炊煮，都由志工跟長輩們分工完成，95歲的蘇阿嬤手腳俐落，不到30秒就能綁好一顆粽子；在地農民楊宗訓也提供自家生產的蓮子，讓長輩體驗另類立蛋，一顆顆的蓮子凹凸不平，想要往上疊可不容易，考驗手指功夫與注意力，也讓阿公阿嬤認真起來。

西港農會則舉辦「粽香傳承慶端午」競賽，邀集12個家政班發揮巧思，用台灣越光米取代部分糯米，結合在地生產的胡麻、麻油設計創意粽子料理，有壽司造型的粽子、連蘆筍也可以當餡料，最後則由大竹家政班帶有鹹甜風味的「麻油桂圓紫米粽」奪魁。

(中時 )