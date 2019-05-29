6．1凱道挺韓大誓師活動，轄區中正一分局預估參加人數眾多，29日特別公布活動現場週邊交管措施，活動將從當天下午14時開始至18時30分結束，警方將視現場集會狀況及人數，分二階段擴大交通疏導、管制範圍。

中正一分局表示，本次活動是由財團法人博愛文化基金會，向中正第一分局申准於108年6月1日8時至22時，在凱達格蘭大道等路段舉辦「訴求政府在國教中應更重視品德教育，主張台灣要和平、人民要幸福的愛心大會師活動」集會活動，活動預計14時開始，18時30分結束。

中正一分局為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會狀況及人數擴大交通疏導、管制範圍，以確保行車安全，有關規劃二階段交通管制情形如下：

第一階段，凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)東、西向全線車道，將從108年5月31日23時起管制車輛通行。

第二階段，中山南路(忠孝東路〔不含〕至仁愛路〔不含〕)往南方向快車道；中山南路(常德街〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往南方向快、慢車道；中山南路(信義路〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往北方向快、慢車道；仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西方向快、慢車道；信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向快、慢車道，預計於108年6月1日14時至19時管制車輛通行。(視交通狀況提早或延後管制)

中正一分局強調，當天日行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168(公共運輸處查詢網站http：／／www.pto.gov.taipei／)或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

(中時 )