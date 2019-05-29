預定6月中挑戰世界第二高峰的張元植與呂忠翰今日大談準備心情，並且與應援粉絲團合照。(黃邱倫)

台灣青年登山家呂忠翰、張元植，將於6月14日啟程巴基斯坦，準備挑戰世界第二高峰、海拔8611公尺的K2，若能成功登頂，將寫下台灣登山史新紀錄。

滅火器樂團主唱楊大正(後)為張元植(左)、呂忠翰(右)寫了一首挑戰K2的歌曲。(黃邱倫)

張元植與呂忠翰挑戰K2行程表。(黃邱倫)

呂忠翰與張元植今日分享挑戰K2的準備，並感謝支持群眾募資計畫「K2 Project」的應援者。這是台灣史上第一個登山群募計畫，自4月18日上線以來獲得超過1600人相挺，募資金額超過500萬元，距募資結束5月31日23:59剩下兩天，群募總發起人詹偉雄期盼獲得更多支持，滅火器樂團主唱楊大正，今首度公開獻唱K2應援新曲，也與應援者群唱〈島嶼天光〉，用行動支持K2,We Too。

張元植、呂忠翰已於本月15日，成功登頂世界第五高峰、位於尼泊爾的馬卡魯(Makalu)峰(8485公尺)，同日登頂的還有台灣登山女傑詹喬愉。這是台灣人首度登上這座高峰，其中，呂忠翰更是以無氧方式登頂，別具意義。

全世界共有14座8000公尺以上的高峰，其中，K2位於歐亞大陸中心最荒涼地帶，攀登難度遠超過世界最高的珠峰(聖母峰/8848公尺)，光是要抵達攀登起點的基地營，就要跋涉冰河長達7天7夜，至今，全球僅460人左右登頂成功。

呂忠翰、張元植選擇先攀登高度8485公尺的馬卡魯峰，作為挑戰K2的暖身，希望了解在那樣的海拔高度，兩人身體的適應情況。在馬卡魯攀登期間，共有4人死亡，其中1人為擁有豐富經驗的雪巴人。

「這次的攀登還滿順利，策略上與預計差不多，沒有太多失誤。」呂忠翰表示，「相較去年攀登南迦帕巴峰，今年心理上相對輕鬆。」呂忠翰坦言，原本也會擔心自己在8400公尺以上的狀況，「但比我想像中容易。接下來準備面對K2、8600公尺的高度，要更專注，滿有信心的！」

無氧成功登頂馬卡魯峰，呂忠翰瘦了6公斤，「其中4公斤是肌肉」，他說，「在7000公尺多住了兩晚，消耗其實滿大的。」在評估身心狀態後，呂忠翰仍選擇無氧方式攀登，他笑說，「元植一直說吸氧很舒服、很暖和，對我這種手腳冰冷的來說，真的太邪惡啦！」

相較於學長呂忠翰，張元植此行完全沒瘦。張元植說，「多少有點贊助壓力，希望以成功登頂為優先。」張元植說，攻頂當天雪巴狀態不佳先撤了，「半夜出發、氣溫零下20幾度，覺得自己還是有點怕怕的，決定吸氧、安全點。」

「馬卡魯比我想像中難一點點，但行前功課都有做到。」張元植說，從第二營到第三營，直上八百公尺大陡坡，整段都是岩石混冰雪地形，「有難度。」呂忠翰也同樣認為，這一段比想像中難一些，消耗較大。

有了馬卡魯的登頂經驗，張元植說能了解到那高度的情況，他有信心地說，「若在K2天氣好、用氧氣的話，『相信一定可以登頂』，自己的身體不會當機。」他也說，「若有機會的話，會嘗試挑戰用無氧登頂K2。」

馬卡魯登頂返國後，元植笑說，「媽媽做了一大堆菜給我吃，我上山末梢神經會冷，回來媽媽特別燉湯、冬蟲夏草雞湯啦！」

兩人預計在6月14日再度啟程，經北京轉飛巴基斯坦，估計K2攻頂時間落在7月20至25日左右。這段期間除了休息、也仍維持輕度訓練。

談到K2群募計畫獲得許多支持，張元植說，「大恩不言謝，我會認真爬！」呂忠翰說，「一回來台灣，知道募資情況，覺得有些不知所措，很多不認識的人很支持，我真的不知道怎麼感謝大家。」呂忠翰強調，「攀登八千公尺高山，我們希望把最重要的『探險精神』帶動延續下去！」

(中時電子報)