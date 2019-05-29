「MedPartner美的好朋友」小編昨爆料，團隊從頭到尾只有一位醫師柳林瑋，背後有許多財務、稅務黑幕後，柳林瑋立刻直播滅火，但仍引發「小編挖角大戰」，民進黨立委陳明文、趙天麟留言聲援，連藝人邵庭都表示，「小編我需要你」。

「美的好朋友」小編昨爆料後，更另立粉專「美的好朋友不告訴你的事」及備份爆料文，引起1.5萬粉絲關注。民進黨立委陳明文率先招手說，「履歷來來」，歡迎小編跳槽，還呼籲大家「不要跟偶們嘉義搶小編」；另一位立委趙天麟也留言說，「我們有律師顧問團，有需要可以來洽」；陳明文則在趙天麟下方留言「我們有零食土產吃到飽」，決心挖角。

此外，農傳媒、太報等網路媒體也留言，公開求才；農傳媒表示，「嘿，小編來來哩來～農傳媒無論是在報導文章或是工作上絕對是重質不重量！我們就缺你這種敢說、敢寫、文筆幾霸昏der人才！！！！來來來～明早九點面試」；太報也留言，「很需要社群小編啊啊啊～（招手）我們是正直媒體！用字不聳動！公司裡真的有人！」

Dcard也留言，「我們實在太需要像你這種正義感爆棚的人了！！如果想爆更多料的話歡迎來 Dcard 當小編匿名繼續爆！（誤）」。連藝人邵庭也說，「小編我需要你」。

(中時電子報)