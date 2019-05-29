新竹縣春遊有4場活動，住宿加碼1400元，縣長楊文科（中）邀全國各地民眾「來竹縣約會吧！」（羅浚濱攝）

觀光局春遊專案住宿每人每房500元補助6月底結束，新竹縣加碼1400元，包括入住竹縣49家旅館和民宿再折500元，另可獲小叮噹科學主題樂園門票和特色拌手禮，限量600名，6月1日開放線上申請，縣長楊文科邀全國各地民眾「來竹縣約會吧！」

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏指出，觀光局春遊住宿補助是一般旅館，並不含觀光旅館，6月入住竹縣23家旅館，連同縣府加碼將可補助1千元，但不含五星級的喜來登大飯店。

縣府29日召開「6月玩竹縣」記者會，歌手施孝榮演唱「外婆的澎湖灣」後，楊文科介紹6月8日、15、16及22日，分別在竹北水圳公園、峨眉十二寮桐花谷、北埔慈天宮及關西東安橋舉辦「來竹縣約會吧！」系列活動。

楊文科表示，活動依照不同年齡層的喜好規劃，從野餐派對、親子冒險闖關到甜蜜老派約會，並邀請知名樂團歌手和YOYO家族，內容豐富，精彩可期，希望老中青少都可以到新竹縣來場浪漫約會之旅，享受甜蜜時光。

交通旅遊處長游志祥表示，春遊系列活動都有打卡換好禮，民眾可以4月份在竹縣旅館住宿的消費單據，到活動會場兌換小叮噹科學主題樂園門票2張，搭乘「台灣好行─獅山線」或「觀光巴士5號」到活動會場，可憑票根兌換限量好禮。活動可上新竹縣旅遊網或「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )