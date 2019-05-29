承辦員警第一次看到貨櫃疊羅漢，直呼駕駛真的是「天才」，拿生命開玩笑！（王文翻攝）

台中港貨櫃車疊疊樂 警追查天兵駕駛

貨櫃疊疊樂！林姓網友在臉書社團發布「雙層貨櫃車」影片，車輛疑行駛在台中港港區範圍內，由於車身超高2倍，沿路搖搖晃晃，開在外線車道，前後都沒有車輛敢靠近。台中港警指出，影片在28日中午左右發布，無法判定發生在何時，已透過管道聯繫發文網友確認事發時間，並設法取得原檔，追查違規駕駛身分。

台中港警總隊行政科長李鵬修表示，依據影片景象判斷，該車應是行駛在台中港區內的中南一路上，該路段有3家貨櫃公司，疑是駕駛便宜行事，原本要開兩趟，卻異想天開以疊疊樂方式，跑一趟就完成，依據影片無法判定是否超重或超載，但明顯超高許多。

警方指出，由於影片中的車牌不明顯，將透過管道聯絡發文者，取得原檔判讀，並調閱附近監視器追查。因該路段非屬一般道路，無法依道路交通管理處罰條例開罰，調查結果將移送航港局中部航務中心，可依商港法「妨礙港區安全或危害港埠作業」，開罰10至50萬元。

承辦員警私下表示，第一次看到貨櫃車玩疊羅漢，駕駛真的是「天才」，拿生命開玩笑！

(中時 )