守護「國土」 馬祖海巡：一粒砂都不能被拿走。（吳家詮翻攝）

馬祖海巡隊日前於莒光蛇山外2.2浬處查獲之中國大陸籍「海盛655號」抽砂船，於今（29）日由巡防艇10029艇、3538艇及特勤人員協助，押解「海」船船員將盜採砂石全部倒回去，並追溯法律責任，以恢復馬祖海域生態環境。

海巡隊指出，大陸籍抽砂船越界抽砂，一點一滴都會破壞馬祖海域的生態、影響航道安全，更嚴重的是造成國土流失，使得馬祖海岸線不斷倒退及造成海洋生態的浩劫，對於我們的藍色海洋更是不容小看的鋼鐵怪獸。

海巡署長陳國恩更在臉書《海巡署長室 Coast》上說，大陸船上不斷冒出濃濃黑煙、幾根管子深深插進海底，貪婪地把底下的海砂抽上船，以平均兩個小時，滿載一千公噸的速度。一千公噸是什麼概念？等於是50部滿載的砂石車。馬祖海巡隊在發現盜砂船後，迅速集結完警力，駕駛著巡防艇衝向抽砂船，越是靠近，心中越是憤怒。

面對此貪婪的行逕，馬祖海巡隊於今日將「海盛655號」抽砂船的船員押解至馬祖海域，把「海」船上多達1000噸的砂石回填大海，將砂粒還給海洋，展現我海巡維護國土及保護環境生態之鐵腕手段。

馬祖海巡隊表示，對於大陸越界抽砂船侵犯我們沿海地區之行為絕不寬貸，將以最嚴肅的心態，嚴正執法守護馬祖海域、保育海洋環境並固守藍色國土，並籲請漁友及鄉親勇於舉報非法越界中國船，共同保護國土及維護海洋生態，還我們一片美麗海洋。

(中時電子報)