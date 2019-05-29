新竹縣長楊文科為推動清廉勤政理念，29日成立「廉能治理‧智慧城市」廉政治理平台，邀13鄉鎮市長簽署廉能公約，有4位鄉長親自出席，內政部民政司長林清淇指這是全國第1個由地方政府成立的廉政平台，肯定此項做法應能有效預防貪瀆案件。

楊文科表示，廉能公約揭示4大訴求，依法行政，以公共利益為優先；公開透明，杜絕黑箱作業；誠實盡責，打擊貪腐；拒絕賄賂，避免不正利益輸送，希望都能落實到竹縣每位公務員身上。

楊文科說，縣府希望透過13鄉鎮市長，結合廉政署、新竹地檢署與新竹縣調查站，針對廉政議題進行交流合作，即時處理貪腐跡象，防止貪瀆案件發生，樹立廉能政府形象。

新竹地檢署主任檢察官林奕文表示，這幾年發生公務員貪污案件和人數，並沒有減少，不少是因違反行政程序及法律，希望廉政治理平台的成立，能讓廉潔風氣融入工作環境，減少公務員觸犯法令。

寶山長邱坤桶說，「不願貪、不必貪、不能貪、不敢貪」的防貪意識，大家都知道，但最新的利益迴避法才上路，很多公務員都不知道，若未加強宣導，可能會陸續發生不少觸法案件。

楊文科表示，後續將舉行廉政平台會議，請13鄉鎮市長提出可能面臨的廉政議題，與檢調進行多面向討論，研究可行解決方法，防止貪瀆案件發生。

(中時 )