陸軍駐湖口第六軍團裝甲第542旅裝騎連，28日進行漢光演習操演時，發生中型戰術輪車撞廢棄崗哨車禍，造成15名官兵輕重傷，其中4名受到腹部挫傷、骨折與氣胸等官兵送往國軍桃園總醫院，蔡英文29日傍晚前往探視，並表示對國軍弟兄受傷感到心疼。

蔡英文探視程滿檔，結束在湖口營區的視導後，接著趕赴國軍新竹醫院探視傷兵，隨後在軍醫局長陳建同、陸軍司令陳寶餘、政戰主任簡士偉陪同下，前往國軍桃園總醫院探視4名受傷官兵。

院方表示，目前4名官兵治療後狀況穩定，3人在普通病房、1人在加護病房觀察。身著軍裝的蔡英文下午4時40分抵達國軍桃園總醫院，神情凝重進入病房，停留約20分鐘後離開。

離開前蔡英文特地停下來接受媒體詢問，表示對受傷國軍弟兄「很心疼」，不過看來狀況大有好轉，此次前來訪視是頒發慰問金並且給大家鼓勵鼓勵。蔡英文最後滿面笑容對現場民眾揮手致意才離去。

(中時 )