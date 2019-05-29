新加坡頂級瑜珈健身集團TRUE集團，今天在旗下TRUE YOGA FITNESS微風南京館舉辦記者會，正式公布年度代言人暨TRUE HERO CAMPAIGN活動起跑，代言人是台灣有機會在2020東京奧運爭取獎牌的重點選手田徑標槍「黃金右臂」鄭兆村，以及空手道女將「小清新」文姿云。

TRUE集團從2005年到台灣發展以來，第一次邀請台灣運動選手擔任代言人，表達想為台灣體壇盡一份力的誠意，TRUE YOGA FITNESS執行董事史奎謙表示，鄭兆村和文姿云經歷過傷勢打擊，走過低潮重新再起，這樣堅持不懈的精神和集團理念不謀而合，加上集團深耕寶島多年，希望多照顧台灣運動員，就從邀請兩位好手擔任代言人作為起點，6月1日就可以在會館看到兩位代言人帥氣的照片及廣告影片。

文姿云(右)、鄭兆村(左)示範瑜珈平衡動作。(陳筱琳攝)

鄭兆村、文姿云今天在記者會現場示範瑜珈平衡動作，上演一場另類的較量，文姿云平衡感相當不錯，鄭兆村則是後段搖擺起來，他笑著說：「好像神龍擺尾，越來越晃！」兩人都認為，雖然平常不常接觸瑜珈動作，經過老師指導後，可以協助訓練小肌肉和身體控制，幫忙舒緩緊繃的肌肉、增加身體柔軟度。

去年雅加達亞運完成空手道女子55公斤級二連霸的文姿云，目前是該量級世界排名第一好手，正在努力爭取東京奧運資格的她，有著不服輸的個性，讓她不斷挑戰自我，去克服其他對手給予的考驗、站上頒獎台，今年連兩站積分賽「銀」恨，她坦言每晚躺在床上想到就會氣到跺腳，但也經過這些比賽檢討自己屈居銀牌的原因，想辦法下一次讓比賽有更好的結果。

接下來文姿云要到上海、加拿大比賽，繼續爭取積分，7月要前往越南挑戰亞錦賽4連霸，文姿云說：「4連霸是目標，會盡力把比賽當下的狀況處理好，只要狀況穩定，相信連霸不會有太大問題。」

鄭兆村已經達標獲得明年東京奧運參賽資格，是中華田徑隊第一人，他透露從去年亞運表現失常名列第5之後，努力加強心理建設，也翻閱一些書籍，從中汲取幫助內心成長的佳句，接下來要到國外移地訓練、參加鑽石聯賽，下次和國內標槍迷見面，應該就是今年10月在桃園舉辦的全國運動會。

文姿云(左)、鄭兆村(右)擺出空手道及標槍運動標準姿勢。(陳筱琳攝)

TRUE集團找來兩位有機會在東奧為中華隊奪牌的好手代言，也大手筆進行「TRUE HERO CAMPAIGN」，第一階段活動從今年6月1日到12月31日，活動期間上傳屬於自己的300字「TRUE HERO‧真英雄」故事及照片到活動網頁，網友票選前三名可獲得TRUE YOGA FITNESS免費會籍、一對一私人教練課程和獎金，總價值超過台幣33萬，第二階段活動將從TRUE集團為兩位代言人設計的健身菜單出發，送兩位幸運民眾去東京看奧運。

(中時電子報)