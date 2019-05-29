落實產官學接軌培育優秀技職專才 創造三贏社會能量

Honda Taiwan致力成為「被社會所期待存在的企業」，長期投入教育、安全、環境等活動；自2014年起為了讓技職院校之莘莘學子，能盡早接觸新世代的車輛技術，特別捐贈Honda先進車款做為教學技術研習使用，以促進國內汽車工業技職人材的育成及發展。

Honda Taiwan期盼透過產官學之協力，讓學子們能將理論與實務充份結合，以養成深厚專業技能，成為車輛產業優秀的技職專才。

台北市職能發展學院

「2019年Honda Taiwan車輛捐贈儀式」於5月29假「Honda Welcome Plaza品牌形象館」舉行，以Honda Taiwan董事長 伊藤隆人為Honda代表，將車鑰匙贈與「台北市職能發展學院」及北部地區8所受贈學校代表，圓滿完成15台汽車及4台機車共19台車輛、全國共18所科技大學及技職學校之捐贈儀式。

Honda Taiwan落實產官學接軌，致力汽車工業技術人材育成，竭力成為「社會所期待存在的企業」

今日捐贈儀式由Honda Taiwan代表-董事長 伊藤隆人、「台北市職能發展學院」、「教育部國民及學前教育署」、北部地區8所授贈學校共同出席，Honda Taiwan以實際行動落實產官學接軌，朝向成為「社會所期待存在的企業」而努力。

明志科技大學黃道易副教授代表授贈單位致詞

教育部國教署視察廖元祺

Honda Taiwan在地深耕屆滿17年，成立初期就在屏東工廠設立了訓練中心，對全國Honda Cars技術人員實施全球一致標準化的嚴格訓練，以達成高品質且一致性的服務。除了內部技術人員專業的訓諫之外，在2014年起，即開始配合教育部以人才培育為重要策略所推展的「技職再造計劃」以培育相關科系學生；而為了支持高中職、大專生畢業立即就業的能力，在2016年開始更擴大與科技大學與技職學校合作對象，捐贈旗下深受年輕世代喜愛的車款，做為學生養成及磨練汽車修護技能使用，讓學生透過理論與實務的結合，達到產官學接軌，讓學生可於在學期間養成深厚專業技能。

顧客服務部李瑞宏部長致詞

致力育成汽車工業技職人才的養成及發展，是Honda Taiwan視為旁無責貸的企業責任，除了捐贈車輛供學生磨練研習外，也透過服務據點與學校間的交流提供維修支援與諮詢，讓學子可於在學期間透過理論與實務的結合達到產學接軌，提升未來投入職場的競爭力。

產官學合作大合照

Honda Taiwan將持續保持對社會公益活動及教育事業的積極投注，除了擴大車輛捐贈數、學術交流、褓姆式服務關懷、Honda Cars專業技師到校教學授課等方式與學校密切合作，以支援學校最前線的市場職能，共同培育學子的職場即戰力，創造學生、學校、企業三贏的社會能量。

(中時電子報)