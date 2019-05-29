跳脫體重機的枷鎖，劉雨涵走過對數字的迷思，發現即便體重相同，擁有良好的運動及飲食習慣，身形線條的改變與自信自然養成。

眼前的漂亮女孩May（本名劉雨涵），是Instagram（簡稱IG）上的人氣健身網紅，自創的健身食譜與肌力訓練，吸引超過13萬名粉絲追蹤。能硬舉80公斤、和男生一樣徒手引體向上，這樣的爆發力與May的精瘦體態很難聯想在一起。

「我要證明健身不等於變成金剛芭比，反而是身體曲線更美麗，」May笑著說。去年才從大學畢業的她，健身起步比多數人早，May自煮健身餐、下課就跑健身房，比起習慣熬夜、相約吃到飽的大學生，May更顯獨特。

時間推回4年前，May和一般的大學女生沒有不同。51公斤的她身材四肢瘦瘦、肚子大大，沒有運動習慣，天天一杯手搖飲。當時健身房正流行，抱著跟風心態去，結果一量體脂發現高達30％，「對少女的我是一大打擊！」

曾激烈減肥快速瘦身，卻出現一堆毛病。（圖片來源：陳德信）

為了瘦下來，她嘗試各種減重法，每天吃小份沙拉、地瓜，不敢碰油脂，瘋狂做有氧運動，1個月內體脂降了7％、體重掉4.5公斤，瘦到47公斤，效果驚人。

「但那時候毛病也開始出來，」快速瘦身、壓抑食慾的代價是：基礎代謝率下降、精神差、心情低落，一度陷入暴飲暴食中，最後更影響到生理期，月經停了好幾個月。

「那時候只要看到有人吃水餃，自己不能吃，就會很生氣，心裡還會罵胖死你好了，」那段日子她意識到，快樂跟健康與體重一起被減掉，並不能長久，尋找讓身心更平衡的減重方法才能維持。

笑稱自己是吃貨，更懂想有好身材，又不願放棄美食的心情。May學習把自己喜歡的食材、吃法，融入在每天的健身餐中。滑開她的IG，有燻鮭魚酪梨炒蛋吐司、蒜味雞胸佐涼拌蔬菜絲、日式親子丼，在她的巧思下，變身為增肌減脂健身餐－「Mayfitbowl」。

「無論目標是增肌或減脂，都要吃到足夠蛋白質，」May從過去的慘痛經驗學到教訓。在她的健身碗中，色香味營養俱全，每碗料理含有手掌大的肉類、佔滿一半面積的蔬菜、拳頭大的澱粉，再搭上少許優質油脂，如此豐盛熱量卻不到600卡，賞心悅目又可口。

從完全不會下廚，到預計出第2本食譜書，意外開發出料理專長，從中滿足自己的味蕾，但更珍貴的是，學會對吃下去的每一口都有意識。一週至少排3～5次和家人、朋友外食，只要避開加工食品、高澱粉，多選蛋白質、纖維，一樣不用擔心攝取過多熱量，還能適當紓壓。

（May在IG擁有超人氣，想看更多可追蹤IG帳號：may8572fit。圖片來源：周書羽）

除了飲食控制，健身過程中，她也克服數字的陷阱。「以前會覺得體重愈少愈好，但體態要好看，練肌肉是關鍵，」一週上健身房3～5次，跟著專業教練訓練，設計每天的運動菜單。

健身初期，肌肉量上升，但外層脂肪還沒消，整個人看起來變壯，體重也增加，投入大量時間卻有如反效果，讓她不斷自問，「為何要這麼辛苦？這真的是我要的嗎？」

自我對話的過程中，May卻發現不應該在意他人眼光，而是把焦點放在運動時享受揮汗的時刻，堅持度過停滯期後，她發掘了更有自信、更有力量的自己。

現在的May，體重雖然和減重前相同，但肌肉和脂肪比率大大改變，體脂率從30%到17%，讓她從過去腰圍29吋、扁屁股、四肢肉鬆垮；到現在腰圍25吋、翹臀與精實曲線，身形翻轉，也練出更多自信。

這樣的堅持，也逐漸擴散到身旁的朋友。「有個高中好友，平日不大注重飲食，有點駝背；一起去健身幾週後，很明顯看到她上半身挺直許多，她還特別來跟我說，我影響了她的人生！」May的朋友說，過去覺得自己很萎靡、精神不好，現在感受到活力，就連媽媽也會看May的健身影片一起運動。

透過IG，May也鼓勵著跟她一樣的年輕女孩，擁有好體態不用委屈自己，只要用對方法，也能吃得開心。眨著大眼、髮絲在空中飄揚，May說，用3年摸索出來的健康生活觀念，一生受用。

May的不復胖心法:

①與人分享健身食譜、運動紀錄，增加維持動力。

②找到運動同伴，相約健身。

(中時電子報)