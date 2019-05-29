為期一個月的2019台南博物館節，今年首度推出「參與式博物館」展覽，透過跨界合作，讓劇場、社區與地方博物館進行實作與相遇，為在地色彩濃厚的地方文化館，注入新的活力；6月1日下午3時將於下營產業文化館上演一場別開生面的社區紙箱劇場演出與微遊行。

文化局表示，地方文化館是在地文化重要寶庫，與社區生活生態密不可分，今年特別推動「參與式博物館」展覽，委託大開劇團與具有博物館互動展演經驗的美國Great Small Works(GSW)劇團的外籍成員一起規畫「博物館紙箱劇場」。

博物館紙箱劇場結合下營產業文化展示館、社區居民、學校以及台南市各博物館，規畫工作坊課程，以紙箱劇場簡易的展覽形式與表演手法，布置成地方型生活博物館。

「紙箱劇場」是一種微型展演舞台製作技術，類似台灣及日本早年以紙娃娃童玩搭配故事場景與舞台的手法，運用手工製作深具溫度的道具裝飾舞台，將博物館的地方故事、歷史事件、個人生命史、產業發展或社區常民生活的一日帶進劇場。

3位GSW成員來頭不小，包含加拿大協和大學(Concordia University)戲劇系副教授Mark Sussman，其無論在實踐或理論領域均相當活躍；Jennifer Karen的作品《白色睡衣》、Roberto Rossi的《城市之旅》則曾榮獲偶劇劇場界極高殊榮──UNIMA-USA傑出獎。

本次活動以3天進行社區紙箱劇場與微遊行工作坊，邀地方居民以地方特色產品、生活物件、地方傳說或家族故事設計微遊行的行動劇場外，5月28日至31日也將進行台南各博物館與地方文化館紙箱劇場工作坊，搭建手工化裝飾的紙板舞台，成為一系列紙箱劇場，搬演博物館故事。

6月1日下午3時的「博物館紙箱劇場展覽╳社區微遊行開幕」活動則展現工作坊成果，透過遶境式走動劇場，搭配活潑樂器演奏隊伍，GSW劇團也遠從紐約帶來別具特色的紙箱劇場演出，呈現具社區風華與文化互動的地方節慶氛圍。各館於工作坊期間創作的紙箱劇場作品，同步於6月1日起在下營產業文化館展示至6月16日。

(中時 )