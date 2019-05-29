助童計畫有陳姿瑾老師團隊多年來協助才能長久，她也邀請民眾做愛心到服務處購買捐助。（張毓翎攝）

歡樂的暑假對弱勢孩童卻是挨餓的假期，根據兒童福利聯盟調查發現2018年兒福協助的家庭，有50％的孩子在長假面臨到三餐不濟，國民黨議員曾培雅29日表示，將依各學校統計需要補助的孩童，暑假期間提供300份午餐給學童，學童可以拿著餐券到議員服務處或就近到學校裡警衛室領取。

曾培雅愛心義工協會寒暑假中餐助童計畫從2013年實施已經有7年，每年要花費50萬左右，曾培雅說，藉助南勝企業、國際獅子會、東區婦女會和陳姿瑾老師團隊的協力，計畫才能維持7年不間斷。

資金部分由陳姿瑾老師團隊義賣錢和民眾小額捐款來，陳老師說，義賣的手工皂、拼布等由學生製作資助而來，她也力邀民眾做愛心到服務處購買捐助，若有更多外界的幫助，中餐助童計畫才能長長久久。

助童計畫預計從今年7月1日到8月29日共44天，供應300份給台南市東區11所國中小學童，學童可拿著餐券到議員服務處或就近到學校裡警衛室領取餐點並提供每人一份圖書禮券和加菜金。

(中時 )