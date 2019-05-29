勇奪8座世界街舞冠軍的嘉義市「築夢者」舞團，30日啟程遠征歐洲法國serial kickers和Block party2項世界街舞大賽，嘉義市長黃敏惠29日致贈「勇媽向前行─嘉義一定贏」運動毛巾。

嘉義市「築夢者」將出征歐洲街舞大賽，市長黃敏惠送「一定贏」毛巾，揪大家為街舞小子們加油。（廖素慧攝）

嘉義市「築夢者」將出征歐洲街舞大賽。（廖素慧攝）

築夢者團長田晉瑜（哈利）15歲開始在中正公園跳街舞，傷痕累累，父母唱衰反而激起他堅定的決心，獨自跑到台南、台北學舞，父母中斷金援，他教舞、吃麵包裹腹、徹夜練舞、到超商打盹，追夢12年飽嘗辛酸，如今27歲的他已帶領夥伴奪下8座世界街舞冠軍，站上國際舞台，談到血汗交織的追夢過程彷如「夢境」，他忍不住與母親陳玲寬淚眼相對。

嘉義市長黃敏惠（右二 ）、嘉義地檢署檢察長繆卓然（左二）學跳街舞。（廖素慧攝）

「築夢者」團長哈利（右）實現夢想之路艱辛，與母親陳玲寬相擁落淚。（廖素慧攝）

黃敏惠說，哈利就是敢夢、勇敢、努力堅持目標的最佳代表，他清楚自己想走的路，起初哈利因父母不支持而遭斷金援，他靠著教舞，月收入4000元撐過最艱難的時期，接連獲獎印證他們努力的成果，讓父母的態度轉變，全力支持，看到「築夢者」站上世界舞台，非常感動，KANO代表嘉義精神，築夢者也是。

哈利說，永不放棄是實現夢想的唯一秘訣，他的夢想清單95％都實現了，街舞已正式入選2018年青年奧運體育項目，並爭取列入2024年巴黎奧運項目，他最新的夢想是「街舞跳出去，嘉義躍上國際」，希望讓嘉義人除了雞肉飯、棒球KANO精神之外，將來也有「築夢精神」。

此次法國街舞大賽採淘汰制，8強取4強爭奪冠亞軍，有俄羅斯、法國、日本、德國、加拿大、烏克蘭等國參賽，6月2、6、8日進行3場賽事，而在5對5的賽事中，「築夢者」是唯一亞洲的團隊，團長田晉瑜、團員田家瑜、黃政嘉、王威智、羅國銓等5人，賽況於築夢者臉書播映，預計6月10日返國。

(中時 )