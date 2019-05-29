假想敵搭乘UH-60M黑鷹直升機機降，並占領陣地建立著陸場。（范揚光攝）

防衛部隊在CM-11勇虎戰車（左、中）及CM-33雲豹甲車（右）火力支援下，向佔領陣地的假想敵進攻。（范揚光攝）

防衛部隊向假想敵進攻。（范揚光攝）

漢光演習北部地區實兵對抗演練29日在湖口登場，蔡英文總統身穿迷彩服，在國防部長嚴德發及參謀總長李喜明等人陪同下，前往視察。

演習狀況設定為，特戰指揮部擔任的假想敵軍在空優掩護下，完成機降並建立著陸場，擔任防衛軍的542旅官兵，在砲兵及直升機火力掩護下，向敵軍進攻掃蕩，最後成功奪回被佔領的陣地。

此次演習共出動官兵200多人，並出動阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機、勇虎戰車及雲豹甲車等一線武器，成功驗證國軍快速反應、戰場管理及兵力運用等能力。

(中時 )