漢光反機降操演 蔡總統穿迷彩服視察 17:582019/05/29 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（左）在裝訓部指揮官李定中少將（右）陪同下視察演習。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 假想敵搭乘UH-60M黑鷹直升機機降，並占領陣地建立著陸場。（范揚光攝） 防衛部隊在CM-11勇虎戰車（左、中）及CM-33雲豹甲車（右）火力支援下，向佔領陣地的假想敵進攻。（范揚光攝） 防衛部隊向假想敵進攻。（范揚光攝） 漢光演習北部地區實兵對抗演練29日在湖口登場，蔡英文總統身穿迷彩服，在國防部長嚴德發及參謀總長李喜明等人陪同下，前往視察。 演習狀況設定為，特戰指揮部擔任的假想敵軍在空優掩護下，完成機降並建立著陸場，擔任防衛軍的542旅官兵，在砲兵及直升機火力掩護下，向敵軍進攻掃蕩，最後成功奪回被佔領的陣地。 此次演習共出動官兵200多人，並出動阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機、勇虎戰車及雲豹甲車等一線武器，成功驗證國軍快速反應、戰場管理及兵力運用等能力。 (中時 ) #漢光 #蔡總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸建4個兩棲打擊群 075急趕工 04:092019/05/25 焦點新聞 2艘要幹嘛 日指F35武裝出雲小航母也沒用 08:312019/05/25 軍事 中共再傳軍機墜毀秦嶺 機上6人全數罹難 19:052019/05/27 軍事 南韓「乙支太極」演習開始 22:202019/05/27 國際 我們都是阿帕契後盾 自強演習軍民演練大成功 23:042019/05/28 軍事 美V280 vs.陸直-20 陸媒：直升機技術差距40年 00:062019/05/29 軍事 陸造萬噸海警船 可配多型直升機 04:092019/05/29 焦點新聞 國道完美起降 空官歸功地勤 04:102019/05/29 政治要聞 海軍艦長酒後性侵女官兵 撤職法辦 12:392019/05/29 軍事 漁船雷射攻擊 澳軍直升機南海迫降 15:082019/05/29 軍事 政治熱門新聞 蔡英文初選民調如果輸？ 妖西爆最後結局 - 政治 大屯火山傳「心跳」 宅神驚覺不祥徵兆 - 政治 23.5億公文被消失 王淺秋：該檢討的不是我們 - 政治 高巿府23.5億質押文件 流浪4年4個月才入庫 - 政治 - 中時 政治監控!？ 林濁水飆韓國瑜 網友駁 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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