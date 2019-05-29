楊小黎是童星過來人。（林淑娟攝）

楊子儀（左起）、吳怡霈、楊小黎、陳謙文。（三立）

11歲的童星于卉喬（喬喬）生母日前癌逝，引發後續一連串風波，也是童星出身的楊小黎29日出席新戲《天之蕉子》記者會時被問到此事，她心疼地說，希望喬喬好好休息一陣子，「如果她一直出來，一直面對有關自己的提問，會沒有時間去撫平她的心理創傷」。她也建議喬喬，這階段應該好好過一段屬於「于卉喬」自己的生活，回歸學生身份，畢竟現在她的年紀也剛好是尷尬期，剛好給自己一段沈澱的時間，「好好讀書是很重要的事，學習基本學識、真正融入校園，感受什麼是同學之間的感情」。

楊小黎說，3、4年前喬喬最紅的時候，兩人曾一起工作、合拍微電影，她覺得喬喬是很有禮貌、天真又非常可愛的小朋友，當時兩人都有學烏克麗麗，那也成了她們的共同話題，「很希望她接下來找回對自己人生的新的目標與方向，否則會是滿大陰影」。雖然兩人認識，之前也在臉書有些互動，但這次她反而沒有特別去關心喬喬，「因為小朋友事情已經夠多，任何叔叔阿姨的關心，都可能成為她再一次受傷的點」。

楊小黎最近也看了喬喬演出的戲，覺得她真的長大很多，尤其覺得這次的事件應該會讓她更長大，但也讓人看了很心疼，「她可能會忘了當小朋友的單純快樂。我小時候當童星時也這樣，很遇到很多不開心的狀況，但都只能說沒事，只是一直把事情放在心裡。所以她也應該講出來，說出自己的難過，大哭也好，一定要有管道讓她發洩，不然這麼懂事的小孩，所有事都會往心裡去。」

她分析，像喬喬這樣的小孩會有太多的同理心，比較懂得去站在他人立場想，所以會給自己很大壓力，因為她自己也知道不能表現出偏頗爸爸或媽媽、要讓爸爸媽媽都舒服，可是壓力卻都放在自己身上。

楊小黎4歲就出道，拍過許多電影和戲劇，12歲讀國一時，卻毅然決然決定離開演藝圈回到校園專心念書，直到24歲大學畢業，取得政治大學廣電系、外交系雙學位後才復出演藝圈。她說，對於自己當初的選擇，至今仍覺得是非常對的決定，「如果長大了確定喜歡這工作，再回來」。

她回憶，自己從4歲就開始當童星，到了12歲時，已經覺得有點長且疲憊，別的同學周六日可以睡很晚，她卻一早就必須出現在擎天崗錄影，「國一時真的覺得要休息，想當回一個平凡人、跟同學好好相處。只有知道平凡人的正常生活後，有朝一日覺得真的喜歡、再回來娛樂圈時，才會接地氣」。當時她提出這想法後，媽媽也非常贊成。這時一旁的楊媽媽補充，當年小黎剛上國中，媽媽不讓她為了錄影請假，兒童節目製作單位就要她半夜在碧潭抓青蛙，「小黎說半夜在碧潭抓青蛙好可怕，她真的不敢，我馬上打給製作人請他們換人」。也就這樣，她離開演藝圈，做回單純的「楊小黎」。

(中時 )