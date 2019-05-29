共同社29日報導，聯合國人權事務高級專員辦事處28日在首爾召開記者會公布調查報告，報告指出，糧食配給制度在北韓已瓦解，北韓民眾為獲默許在自由市場上交易，向官員等行賄的現象相當氾濫。

報告基於對200名以上北韓逃亡者（脫北者）的詢問調查得出，指出北韓政府未能實現不依賴配給而可維持生活水平的制度改革。由於若使用自由市場獲得糧食可能成為處罰對象，居民除了行賄幾乎別無選擇。

報告還強調北韓政府「實施法律與制度上的改革不可或缺且緊要」。建議北韓以市場上的正當活動為由免除民眾被處罰，以及批准《聯合國反腐敗公約》，成立獨立的反腐敗機構。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特在聲明中譴責，居民能否享受足夠的糧食與健康「取決於能向官員行賄的能力」。

有親戚因使用自由市場而被處刑的一名女性脫北者（27歲）也出席記者會表示，北韓不願承認配給制度已癱瘓，許多居民為了糧食豁出性命在市場上交易。

(旺報 )