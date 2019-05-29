榮化抵押23.5億土地 高市府文件流浪4年多

高雄氣爆發生後，李長榮化工將價值23.5億的土地設定抵押給高巿府的公文書，傳出「流浪」4年4個月未入庫，甚至在韓巿府上任後1個月才突然出現，形同「幽靈」文件，高雄巿長韓國瑜在議會則強調，一定要查清楚。

高巿府經發局指出，2014年8月，高雄地院就榮化19億範圍裁准高巿府假扣押，9月5日雙方簽訂「不動產抵押權設定契約其他約定事項」並用印，9月10日函文新竹巿地政事務所，將13筆土地設定抵押權給高巿府。

對於外傳有前朝機要專委藏匿這公文，高巿府新聞局長王淺秋強調，這是非常重要的公文書，且價值達23.5億元，就行政處理過程，應該是趕快送入公庫，所以1月11日發現後即上簽呈經巿長簽准後納入公庫，絕非可以隨意放在任何人的口袋、抽屜甚至拿回家裡，或拿去任何地方。

對於前經發局長李怡德回應，公文從未離開巿府局處，王淺秋重申，這是巿府重要資產的憑證，但在公文「流浪」過程，既不知道它在哪裡，也沒有被登記、列冊，也沒有被移交，簡單來說，就是沒有被新團隊的人知道。

(中時 )