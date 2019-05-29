國民黨台中市議員朱暖英29日質詢時，呼籲市府植樹勿濫竽充數。（盧金足攝）

台中市建設局長陳大田（中）29日表示，種樹計畫不變，多植樹是好事，但礙於公有土地有限，採適地適性選種好的樹種。（盧金足攝）

前台中市府推動8年百萬棵植樹計畫，改朝換代後，是否繼續？藍綠議員29日質詢時關切綠化議題，呼籲不要成為台中破壞王，影響植樹效益，勿將小型灌木、盆景植栽都算入百萬植樹數量，若造假被抓包，濫竽充數，市府形象大傷。建設局長陳大田允諾，種樹計畫不變，多植樹是好事，礙於公有土地有限，將適地適性選取好的樹種。

「8年100萬棵樹不見了，4年500公里路平要不要做？」市議員張耀中、黃守達要求建設局說明，植樹及路平專案是否延續，還是有所更動？抨擊有高人下指導棋，重大都市計畫、建設工程通通喊停重來。

張耀中說，民眾憂心換人執政，基礎建設中斷，都發局、建設局、水利局等推動的業務是工程專業且具延續性，貿然推翻恐怕市長盧秀燕任期4年內一無所成。

市議員朱暖英表示，炎炎夏日綠樹遮蔭，但近期卻有多處行道樹遭移除，沒有預留樹穴，未留下補植告示，砍樹不補植惹民怨。前市府8年種百萬棵樹，有的是灌木及盆栽，予人消耗經費而非種樹訾議，建設局面對植樹問題，不能便宜行事要有警惕。

植樹減碳整治空氣汙染，陳大田強調，檢討8年100萬棵植樹計畫，考量公有土地面積，無法大範圍推廣種植喬木，後續仍由各局處適地適性選取好的樹種，連草皮、灌木或喬木，對於環境綠美化、減碳、抗空汙均有助益。

此外，將不侷限於種植喬木單一物種，符合生態多樣性原則，推廣閒置空地、協調公民營機構、輔導企業增加綠化，抑制揚塵達到美化環境市容。

(中時 )