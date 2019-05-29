環保署今（29）日召開環評大會，審查高雄捷運岡山路竹延伸線，由於先前專案小組會議對於RK7至RK8兩段很有意見，高捷從善如流，只提出RK2至RK6路段送審，縮短3.79公里。環委大致認為對環境的衝擊已縮小，但沿途交通運量與效益應重新估算，高捷須於8月31日補正資料後再審一次。大致上，過關機率應已提升。

這條路線規劃已久，環委的疑問也不少，以致專案小組就審了4次。高雄市長韓國瑜上任後，數度向中央表達市民對捷運延伸的期盼，希望已納入前瞻計畫的岡山路竹線加速推動，於是被高雄市府視為應優先通過的交通建設。

不過專案小組審查期間，環委認為沿途大都與鐵公路重疊、效益低，建議進入二階環評。但若能主動縮短路線，取消爭議較大的最後兩個路段，還有可能在環評大會過關。高捷代表即表示，希望RK2至RK6先通過環評，RK7至RK8爭議較大，暫不提出。

環委李克聰仍有疑慮，他認為高捷似乎高估沿線的運量，日後實際搭乘捷運人數不夠多，可能變成蚊子捷運。環委李堅明則覺得，少了RK7、RK8兩路段，整條路線的運量必然有所改變，但開發單位可能因時間太倉促，未做詳細評估，數據不夠確實。

環委劉希平質疑，高捷是否為權宜之計？想先蓋到RK6，以後再申請開發RK7至RK8。高捷回應，公路總局在相關路段已有拓寬計劃，等完成後再來評估捷運是否延伸至RK8（湖內區），若需要會再提新的環評案送審。

閉門會議中環委大都認為，高捷主動縮短2段較具爭議的路段，對於環境的衝擊已縮小；但應該就縮短後的路段，即RK2至RK6的7.84公里做完整運量估算，補正環委要求的資料後，再送環評大會審查。

(中時 )