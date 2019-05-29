X光與低劑量電腦斷層掃描對照圖，右邊紅圈處發現腫瘤，左邊X光則看不到，醫師以用滑鼠游標指出腫瘤的相對位置。（院方提供）

台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言之建議整理。（院方提供）

47歲張姓台商每年在大陸定期接受員工健檢，日前返台進行全身健康檢查，竟發現罹患肺腺癌二期。台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖表示，病患沒有吸菸習慣，因腫瘤位置被心臟遮蔽，不易被看見，幸好癌細胞未擴散，還能手術切除，呼籲沒抽菸的人千萬勿輕忽，透過低劑量電腦斷層檢查，病灶才有機會曝光。

柯志霖表示，張姓病患在大陸定期檢查照Ｘ光卻沒有發現病灶，是因為腫瘤位置被心臟遮蔽，不易被發現，還好癌細胞未擴散。柯志霖顧及復原情況與避免惡性腫瘤再復發，採用單孔胸腔內視鏡手術，傷口約4公分，切除腫瘤合併廣泛淋巴結清除，肺葉切除約手掌般大。

柯志霖說明，第三、四期肺腺癌，局部易侵犯到淋巴組織或擴散到其他器官，絕大部分不適合接受手術，只能作傳統化學治療及少數標靶藥物治療。若能早期篩檢，在癌細胞未侵犯其他組織前，只要手術切除範圍足夠，術後有機會免於化學治療。病理報告結果若是原位癌或是第一期，整體治癒成效甚至達到9成以上。

柯志霖指出，早期肺癌沒有任何症狀，台灣每10位肺癌患者，7位確診已是第三或第四期。台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言提到，55歲至74歲菸癮者1年抽菸超過30包，抽菸或戒菸未超過15年者，若一等親有肺癌家族史，罹患肺癌的危險性高於一般人，上述這些高危險族群應當考慮接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢。

柯志霖表示，非小細胞肺癌主要分成腺癌、鱗狀上皮癌及大細胞癌。根據醫學統計抽菸的人，約2成罹癌類別屬於鱗狀上皮癌，跟肺腺癌沒有絕對關係，無抽菸史的病患占所有肺癌病患的50.2％。

柯志霖提醒，長期滯留在廚房油煙、工廠廢棄物與石棉場所等，建議應接受肺部篩檢。另，戶外空汙也會引起肺部病變，民眾要隨時留意空氣品質，空汙指數過高時應儘量在室內活動。

(中時 )