台灣第一代牙醫，何瑞麟曾任臺灣省牙醫師公會和臺南市牙醫師公會理事長。(台南市文化局提供)

台灣首位本土女高音，傑出聲樂家林秋錦(右一)。(台南市文化局提供)

創辦淨法界善友文教基金會的葉阿月。（台南市文化局提供）

臺灣無線電領域先驅黃鑑村。(台南市文化局提供)

台南市歷史名人再添5名，今年上半年新增學術教育類黃鑑村、葉阿月，醫療類何瑞麟、顏柯明点，藝術類林秋錦。台南市文化局統計，2015年迄今累計208位歷史名人，其中，政治類56位最多，其次為文學類與學術教育類，208人中有22位是女性。

為紀念台南市歷史名人，台南市政府文化局依〈臺南市歷史名人紀念作業要點〉調查整理及審議，並陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立等適切方式以為紀念傳頌後世，歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別。

此次通過的有對台灣發展無線電通信極具貢獻的黃鑑村、創辦淨法界善友文教基金會的葉阿月、台灣第一代牙醫及率先研究飲水加氟何瑞麟、南台灣首位女性赴日學習婦產專科醫學的顏何明点、台灣首位本土女高音林秋錦。

此外，市府從2015年開始進行名人故居掛牌作業，迄已完成梁道、湯德章、吳三連、吳修齊及吳尊賢、侯雨利、吳晉淮、郭柏川、王金河、吳新榮、韓石泉、許石、林耿清、龔聯禎、林澄輝及林鄧璐德、黃清舞、許藏春、盧嘉興、陳玉峰及陳壽彝、李連春、莊培初、王育霖及王育德、李昇、劉啟祥、鄭罕池等24處名人故居紀念牌掛牌；並於七股區龍山里海岸遊憩區設置黃昭堂紀念雕像、於台南公園設置林朝英紀念雕像。

後續將繼續徵得歷史名人後代同意，逐年於名人故居設置紀念牌或紀念雕像，以「對個別名人適宜」及「對城市人文景觀有益」的紀念形式，逐步推動台南市歷史名人紀念與保存工作。

(中時 )