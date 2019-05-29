針對台北市重陽敬老金問題，北市府研考會、社會處今公布最新民調，有近6成民眾支持取消重陽敬老金，把預算轉往老人需要照顧的項目，但國民黨議員秦慧珠今下午於市政總質詢痛批民調魚目混珠，受訪者涵蓋各年齡層，製造世代對力，要求柯簽承諾書，若當選總統取消全國各地重陽敬老金發放。對此，柯文哲表示，假民調不是我們的專長，各地財政狀況不一樣，不願簽連署書。

秦慧珠指出，根據市府公布最新民調，高達58％不支持恢復重陽敬老金，詳細看民調資料可以發現，受訪者不限年齡，問年輕人是否要發敬老金，立場非常偏頗，細看發現65歲長者不滿意度47％，70歲以上不滿意度高達50％，用全體消費老人支持度。

秦慧珠拿出一張承諾書，內容包括承諾如果當選總統，全國各縣市比照台北市取消重陽敬老金，但柯文哲不願簽名，柯文哲說，我不是第一天當市長，承諾書收下來就好。

柯文哲表示，全台灣老人福利若跟台北市水準一樣，當然可以不用發敬老金，用六都當標準北市還是很多贏人家的地方；柯強調，國家政策還是要有理想性，敬老金凸顯台灣社會福利問題，不應每個縣市都齊頭式發放。

(中時 )