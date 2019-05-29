李明川最近忙於演藝跟花藝雙事業，他今擔任「中外藝品展」嘉賓，記者會上與來自日本的瓷器彩繪大師 Mr.Yamada（山田智嗣）展開藝術與時尚的文化交流，李明川一眼相中要價12萬，代表幸福象徵的Noritake幸運草系列，他說：「這不只是頂級骨瓷，內杯緣的手繪更是高難度，如果以投資收藏的角度是很值得的，再加上我還可以用作花藝創作使用，所以根本是物超所值，『大膽入場，謹慎退場』是我的八字訣，設定停損點是關鍵，有賺有賠才是健康的投資理財觀念。」剛脫手一間房子的他帳面上是平帳出場，他說，少賠就是賺。

開業半年已累積不少忠實顧客的花藝工作室，接下來將推出品牌聯名的氣泡水跟面膜，近期也開始開班授課，李明川表示：「我的花藝課最特別的地方不是教你怎麼插花，而是透過插花來教你怎麼生活，我希望每個來上課的人都能帶著滿滿正能量離開教室，看著家人朋友粉絲都紛紛開始玩花藝，這才是我最開心驕傲的時刻，就像我也鼓勵何嘉文去上花藝課，因為這樣能更豐沛她的演藝養分。」

李明川也在記者會上宣傳「璀璨之星」，「每年看著璀璨之星誕生，我就像電影裡面的神仙教母要幫他們提點一下，而且今年報名璀璨之星就有機會參與維密『天使之路』選拔賽，成為維密超模，登上國際舞台，真的好吸引人。」大聲呼籲有志男孩、女孩都可以來參加比賽磨練自己，即日起線上報名到7月5日。

(時報周刊)