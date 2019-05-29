◎美國商會質疑能源政策 要求穩定供電合理電價

台北市美國商會今發表2019台灣白皮書，美國商會能源委員會特別警告，政府推動非核家園，但天然氣及再生能源的成本高，2025年前電價成本將提高33％以上，將對本地民生造成極高負面影響，且電價上漲導致營運成本增加，可能迫使國內製造業搬到海外，也讓跨國公司打消在台建立據點及擴大投資的念頭。

◎世界競爭力報告 台灣第16上升1名

瑞士洛桑管理學院（IMD）28 日公布 2019 世界競爭力報告，在63個被評比國家與地區中，台灣較去年上升1名，排名第16，在亞太地區高居第4。大陸則列名14。美國則跌出榜首之外，由新加坡取代。

◎會郁慕明 汪洋：聚同化異積累共識促進和統

大陸全國政協主席汪洋29日下午在人民大會堂接見新黨主席郁慕明一行。汪洋表示，大陸願意在堅持九二共識，堅決反對台獨這個共同的政治基礎上，與台灣各黨派、各團體，各相關人士進行對話協商，聚同化異、積累共識。最後促進實現和平統一。

◎暑期日韓線略漲3000元 參加日團比自由行划算

品保協會今日公布第三季各線旅行團參考價格，其中國人最愛的東北亞線部分，日韓約較去年同期略漲1000元到3000元，日本則是團體旅遊較自由行划算，但長程的美加線部分漲幅較大，且8月上旬是美國的開學季，機票需求大，整體約較去年上漲8000元到2萬元。另外關於長榮空服員醞釀罷工，品保強調「不要再臨時講」，否則只凸顯我國政府無能、沒有秩序。

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(中時電子報)