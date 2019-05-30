台南鹽水的岸內國小認養3隻浪浪做為校狗，小黑來校已經3年多，熟門熟路像大姊頭，阿桃則很愛向人撒嬌。（莊曜聰攝）

台南鹽水的岸內國小認養3隻浪浪做為校狗，與學童們互動良好，別看牠們白天大睡特睡，晚上可是會主動守護校園。（莊曜聰攝）

鹽水岸內國小有3隻狗狗小黑、阿桃、丁丁，都由校方認養，從流浪狗晉升校犬，與孩子們互動良好，也讓野狗群不敢接近校園，晚上教職員加班時，還會守夜陪伴，讓人直呼揪感心。

位於岸內糖廠內的岸內國小昔日是糖廠子弟學校，1994年關廠後學區內人口減少，目前全校包含幼兒園有93位學生，校園規模不大，但環境清幽，而岸內糖廠將改建為影視專區，未來也將結合周邊資源發展出特色教學。

總務主任謝鴻欽說，3年多前小黑突然出現在校園中，不吵不鬧的牠總窩在一個小角落休息，當時的替代役男看了不忍，自願照顧，校方考量役男1人住校，有狗狗陪伴也好，因此小黑就成為岸內國小第1隻校狗。

小黑外型有點柯基犬的味道，雖然腿短，但走起來相當優雅，飼養一段時間後，毛色黑得發亮，且吃飯時動作斯文，因此教職員也給牠「貴婦」的封號，還是其他狗兒的大姊頭。

阿桃則是第二個加入的毛寶貝，憂鬱的神情似乎暗示著牠悲慘的過去，校方原本沒想收養阿桃，但因為牠近乎懇求的撒嬌態度令人不忍，因此決定讓牠加入團隊，最後才出現的丁丁一開始還是隻小不點，被學童叫「小屁孩」，沒想到現在長得比2個前輩還「大隻」。

校長蘇淑娟說，3隻狗兒雖然白天都躲在陰涼處睡大覺，但有陌生人出現還是會吠叫警告，因為有牠們「顧地盤」，外面的流浪狗也不敢靠近，另外當她或其他教職員晚上加班時，牠們都會守在辦公室外等候，超級貼心，眾人也做了狗屋跟專屬項圈，希望讓牠們有家的感覺。

(中時 )