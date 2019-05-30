遭棄養的小白兔，成了偏鄉學童最好的生命教育課程！二林興華國小校園裡前年暑假出現兩位嬌客，一公一母的兔子，取名閃電小白和妮妮，開學後全校師生更合力打造「小白宮」盛大迎接兔兔們入住，每天都有人排班輪流餵養。
校長莊世雄說，前年開學時突然發現兩隻兔子在校園操場上蹦蹦跳，吸引大批學生包圍親近，調閱監視器才知是暗夜裡兩名男大生攜帶寵物籠入內棄養，幾經討論後決定留下、養在校內，成為全校孩子們最寵愛的寶貝兔。
浪兔搖身變校兔，為防野狗騷擾、攻擊，師生還合力打造一坪多的白宮樂園，有專屬小木屋和白色柵欄圍起的草地空間可活動，每天一早上學時間，就會有學生自動到辦公室拿鑰匙打開小木屋的的格柵鐵網，讓兔兔們出來活動。
莊世雄說，除了全校孩子們班級認養輪流餵食飼料，校園裡為發展食農教育打造的菜園，種植空心菜、萵苣和油菜等各種葉菜類，還有校園草地中自然生長的兔兒草，都是兔兔們最愛的蔬菜大餐，不但吃得津津有味還頭好壯壯，鮮少生病，學校老師主任也常會買兔兔最愛的胡蘿蔔來加菜。
閃電小白和妮妮感情非常好，相處融洽，入住白宮不到半年，接連兩度生下愛的結晶，第一胎兩隻兔寶寶不幸夭折、第二胎一口氣生下五隻，讓孩子們大開眼界，養大後逐一送養給附近機關。
莊世雄說，經孩子們同意，閃電小白已送獸醫進行結紮，兔兔們已經成為名符其實的校兔、萌寵，每一天都被大家細心照料呵護，點滴飼養過程，培養愛與責任感、對生命價值產生不同的體認，都是很棒的生命教育。
(中時 )
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