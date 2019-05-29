上週富邦悍將開啟一波自富邦接手以來最長的5連勝，直到週日面對Lamigo桃猿才終止，其中先發投手的穩定功不可沒，包含雙洋投索沙及羅力，以及本土新星陳仕朋。不過牛棚卻出現缺口，倪福德在週日賽後左肩撕裂傷，而板凳重炮高國麟則是因背傷，兩人雙雙下二軍。

倪福德4月15日因左膝受傷下二軍，相隔一個月才在5月17日升回一軍，不過29日再度因左肩撕裂傷必須休息下放二軍，總教練陳連宏則表示是週日對戰桃猿時感到不舒服，目前評估要休息一個月。

倪福德(右)才剛傷癒歸隊，又因左肩撕裂傷下二軍。（富邦悍將提供）

先發投手趨近穩定，在比賽打到三分之二時牛棚出現缺口，陳連宏表示這當然會讓他感到頭痛，因此從二軍拉上賴鴻城，也是因為球隊需要左投。

高國麟是富邦悍將的板凳重要球員，本季在一軍44打數有10支安打，其中包含4支二壘安打及3發全壘打，長打炮火不容小覷，不過陳連宏表示高國麟背部受傷、不舒服，至少需要休息一週。

富邦悍將在上週拉出一波5連勝後，目前戰績19勝1和19敗，勝率剛好5成、排名第二，僅和龍頭Lamigo桃猿1.5場勝差，今日派出洋投伍鐸全力搶勝，希望能拿到本第季20場勝利。

(中時電子報)