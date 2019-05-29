台南市議會本屆第1次定期會379件提案，29日二、三讀審議完畢，還通過墊付預算18億1700多萬元。議長郭信良表示，本屆議會成立至今，已召開2次臨時會及1次定期會，除做出凍漲房屋稅的決議，也通過近80億元墊付及追認預算，期待市府真正將錢花在刀口上。

市議會29日進行此次定期會三讀議案第二、三讀會、審議各項提案等議程。此次定期會從3月22日起召開，期間共審議379件議案，分別為市府提案122案、議員提案249案、人民請願案3案、會務案1案以及臨時動議案4案；其中有7案為三讀議案。定期會通過的墊付預算案共計112件，同意墊付金額總計18億1743萬7000元。此外，還針對0206震災善款使用情形等3案進行專案報告，另有備查和查照案計19案。

7案三讀議案中，2案法規委員會審查意見不予通過，另法規市提4號案（修正「臺南市房屋稅徵收率自治條例」草案），以及法規議提2號案（修正「臺南市房屋稅徵收率自治條例」部分條文草案），2案經大會予以撤銷，並針對法規議提2號案裁示：請市府納入蔡育輝、Ingay Tali穎艾達利及沈震東等議員意見，下次會再行提案。

(中時 )