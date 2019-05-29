無人駕駛汽車、華爲首款折疊手機、來自瑞典的雙臂機器人、移動咖啡機器人……29日上午在北京國家會議中心的京交會朝陽展區，「科技改變未來、智慧點亮城市」主題展覽亮點精彩紛呈，融合了大量以5G、城市大腦爲代表的科技創新和科技應用，讓參觀公衆通過真實體驗、現場互動，生動感受到新技術的變革。

北京市朝陽區是5G網路試點區域試點之一。「今年，我們將在朝陽區CBD區域內規劃建設8個微基站、24個5G宏基站、實現CBD等試點區域5G網路全覆蓋」。朝陽區科信局相關負責人表示，在5G入駐朝陽爲生活帶來便捷的同時，「城市大腦」已在朝陽運轉。「城市大腦」資料平臺以政府部門資料爲基礎，綜合互聯網公司資源、手機信令、市民上報資訊等衆多資料，形成了智慧物業平臺、交通即時監測平臺、人工智慧AI等多個分平臺。

以展區展示的智慧物業平臺爲例，通過大螢幕，人們可以直觀地看到樓宇入駐企業資訊餅狀圖、入駐企業規模分析柱狀圖，以及入駐人員資訊、樓宇安全隱患等內容。截至目前，通過整合18個已有資訊系統，朝陽「城市大腦」的智慧物業平臺已累計收集2295萬餘條資料，形成樓宇、人口、企業、事件、設施、風險6大主題資料資源池。

(旺報 )