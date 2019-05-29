桃園市空服員職業工會29日和長榮航空公司進行第2度協商，祕書長鄭雅菱會前受訪表示，此次是重啟協商會議的第2次會議，工會希望資方對於8項訴求能提出有誠意的對案解決。

8項訴求包含勞工董事、日支費調整（含禁搭便車條款）、疲勞航班改善、人評會開放勞工參與等4項對案、國定假日雙倍薪、工會幹部假、更改勞動條件須與工會協商、一架航班外籍組員不超過2人。

針對媒體詢問罷工進度？鄭雅菱也表示，罷工投票在6月6日結束，並將在7、8日進行開票。因工會遭資方質疑不直播，鄭雅菱則回應，24日若開放直播，極可能導致輿論聚焦在不實言論上，給大眾錯誤的認知。她說，工會也願意直播，但也表達3項訴求，包含由勞資雙方可接受的公正第三方人士主持，該人選不限於官方。開放專家、學者等專業意見進入協商，避免錯誤消息傳遞，避免浪費社會資源，未來再有協商應限定次數。

(中時 )