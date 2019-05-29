「潭聯藝廊」揭牌啟用，近百位藝術家共襄盛舉，現場熱鬧非凡。（王文吉攝）

台中市潭子區長林國聲（左）頒贈感謝狀，向在地藝術家致謝。（王文吉攝）

台中市議員蕭隆澤（右）欣賞71歲堂兄蕭錫煌（左）創作的墨竹及草書作品。（王文吉攝）

「潭聯藝廊」公共藝術空間揭牌啟用，近百位藝術家共襄盛舉。（王文吉攝）

「潭聯藝廊」開幕首檔聯展，由當地三大藝術團體共同策展，展出65幅不可多得的書畫作品。（王文吉攝）

台中潭子缺乏藝文展覽空間，區公所搬遷到聯合辦公大樓新址後，為活化廳舍空間，將3樓閒置空間改造為「潭聯藝廊」，29日舉行揭牌儀式。首檔「藝啟潭新」潭子藝術聯展」，邀請當地三大藝術團體共同策展，65幅作品百花爭艷，每幅皆為經典不可錯過的作品。

「潭聯藝廊」29日上午在潭子區聯合辦公大樓3樓揭牌，區長林國聲頒贈感謝狀，感謝在地藝術家慷慨贈畫及展畫，提升潭子區民的藝術鑑賞能力。包括潭子書畫協會、綠竹文化推展協會、榮美藝術傳承協會等，近百位地方藝術家共襄盛舉，市議員蕭隆澤也到場恭賀，並欣賞71歲堂兄蕭錫煌創作的墨竹及草書作品。

林國聲表示，潭子區公所辦公廳舍傍山而建，廳舍以「樹」的意象呈現，加上綠意盎然的植栽綠地，結合「揚潭新象」公共藝術雕塑品。為善用廳舍內部公共空間，規劃「潭聯藝廊」，讓辦公廳舍俯拾皆藝術的氛圍。

「潭聯藝廊」開幕首檔聯展，邀請潭子書畫協會、綠竹文化推展協會、榮美藝術傳承協會等三大藝術團體共同策展。現場展出65幅不可多得的書畫作品。「潭聯藝廊」也開放各地藝術家踴躍到潭子展出，提供藝術家展現才華的舞台外，更提升潭子區民的藝術氣息。

(中時 )