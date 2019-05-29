2019新皮克斯電影音樂會來了，集結了《玩具總動員》、《可可夜總會》、《超人特攻隊2》共15部動畫精選片段，讓影迷透過視覺和聽覺，重新感受電影裡的動人情節。

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，這回演出前，在大廳也布置了體驗區，到時有《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等巨型公仔，供民眾體驗、拍照，有聽、有看還身歷其境。

指揮艾瑞克．歐斯納表示，「觀眾光是看見影像就會熱血起來，加上現場演奏的音樂，必定會熱力十足，這也是我們想帶給觀眾的體驗。」

值得一提的是，以《星際爭霸戰》電影配樂聞名的配樂家麥可．吉亞奇諾，他在「星」片裡，巧妙運用二胡，製造出科幻美感，這回在《超人特攻隊》裡，也可聽見他善用銅管配器，讓超人出任務時的音樂，多了機動靈活感。

此外，由麥可．吉亞奇諾所配樂的動畫還包括《天外奇蹟》、《腦筋急轉彎》、《可可夜總會》等，並以《天外奇蹟》拿下奧斯卡獎。

演出將於6月15、16日在台北國家音樂廳舉行，樂團為長榮交響樂團，演出節目內容包括《可可夜總會》、《超人特攻隊1＆2》、《海底總動員1＆2》、《腦筋急轉彎》、《怪獸電力公司》、《怪獸大學》、《玩具總動員1＆3》、《料理鼠王》、《瓦力》、《 汽車總動員1＆2》、《天外奇蹟》。全場以樂器原音呈現，沒有加入音響工程輔助。

(中時 )