近日是世界最高峰聖母峰攻頂好時機，不只專業登山客，許多門外漢也想藉此登頂，不過因為攀登人數暴增，導致攻頂路線「大塞車」，過去10天已有11人在海拔8000多公尺處待太久，氧氣不足、體力耗盡身亡，平安下撤的台灣女子登山好手詹喬愉在臉書粉專透露：「今年實在死太多人了，走在路上都是新鮮的屍體。」

綽號「三條魚」的台灣登山好手詹喬愉，27日凌晨3點16分成功攻頂海拔8844公尺的世界第一高峰聖母峰，並平安下撤，透過臉書粉專分享過程，寫道：「『一天之內從海拔6400公尺的C2抵7950公尺的C4，當晚再直接出發登頂8848公尺，然後登頂完必須回到C2。』這雖然不是什麼多了不起的單攻計劃，但是針對一個咳到會吐、才剛從8462公尺的世界第5高峰馬卡魯峰下山、又剛來回一趟聖母峰C4（7950公尺，因為天氣不好撤退）…才在6400公尺休息不過一天的人而言…很殘忍！也很瘋狂！」

儘管「慘忍又瘋狂」，詹喬愉還是花不到9小時順利完成這趟行程，她分享：「和相機一樣，就算無風，零下40度的環境也是不容我們停留太久的，等不到日出，就這樣人生難得的聖母峰登頂路程，沒有風景，只有沿路一直跨屍體…（今年實在死太多人了，走在路上都是新鮮的屍體）。」

詹喬愉補充，此行有失落、有開心，最開心的是困難的計畫她竟然做到了，其次才是攻頂，失落的是今年的山不平靜，看著去年大費人力救下來的人，今年卻是屍體被吊掛下來，「山可能有很多話想說，我會再慢慢從健行筆記去分享。」

對登山客來說，挑戰世界知名山岳是夢想也是目標，不過要登上聖母峰，除了要克服陡峭高度，還有大風雪、強風等天氣考驗，由於每年有固定時間季風減弱、天氣較好，攻頂機會增加，而5月21日到23是預測的最佳攻頂時間，因此有較多登山客選擇這個時段挑戰攻頂聖母峰，導致登頂路線大排長龍，而人體要在海拔8000多公尺嚴苛的環境下長時間生活不易，造成超過10人不幸身亡的遺憾。

(中時電子報)