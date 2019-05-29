行政執行署台北分署選在端午節前夕，6月4日舉行「聯合拍賣日」，拍賣項目琳瑯滿目，滿滿文青風，包括畫作、專櫃香水、飾品等動產及不動產，當天並有吉祥物「拍寶」玩偶抽獎活動，提醒民眾屆時到場「搶好康」。

台北分署說，下周二聯合拍賣會充滿濃濃的文青風，包括沈葆楨第6代後人沈呂遂大師的手繪駿馬水墨畫2幅，與水彩畫大家鄭香龍的「山腳一隅」等畫作3幅，另有相當別致的樹林絹繡。

台北分署指出，民眾也可以選購原在京華城門市販售的玉（鑽、珊瑚）飾品與MOSCHINO等各廠牌香水，以及REN、MAMUZ等品牌手提包；另金龍牡丹高梁酒最後5瓶也將在此次拍賣會出清，而前次高價未拍定的雙龍玉墜及骨董鑽錶，本次則將進行第2輪的再行拍賣程序。

在不動產部分，有位於新北市新店區復興路底價2715萬元的大樓住宅、台北車站前亞洲廣場大樓地下停車場停車位，以及台北市中正區、信義區、文山區、萬華區，新北市新店區、深坑區等區域共60筆土地進行拍賣。

(中時 )