許聖梅今上《中時電子報》直播呼籲韓家軍6/1上凱道。（圖／廖映翔攝）

許聖梅呼籲6/1上凱道 爆「有組織密謀消滅韓粉」

名嘴許聖梅日前開直播哭訴，指因支持高雄市長韓國瑜慘失去工作，每個月減少收入約14萬，今(29日)她參加《中時電子報》直播，再次呼籲所有韓粉、韓家軍6月1日一起上凱道支持韓國瑜，她更指外面現在有組織密謀消除、泡沫化韓粉，為了不讓對方得逞，請大家將力量集結出去，讓大家看到韓家軍的力量。

上次許聖梅參加直播後，網上出現許多替她加油打氣的聲浪，許聖梅透露很多韓粉的溫暖讓她感動到快哭了，很多人都很著急要幫她找工作，甚至私訊她說可以負擔她的生活費，霸氣說：「帳號給我」，許聖梅則藉此機會回應真的不需要，只要大家幫忙推薦工作就夠，每個加油聲她都有看到，也會回覆大家。

許聖梅透露，這次6月1日活動很可惜在高雄有工作無法參加，但6月22日的台中場她會參加，因此呼籲大家當天有時間的韓粉一定要一起上凱道，讓外界明白這世界上真有韓粉的存在，「希望能將一直以來罵我們是垃圾的人把話收回去」。

至於6月1日凱道活動的重要性，許聖梅爆料：「近一個月以來有個組織鋪天蓋地，他們不是要卡韓，他們叫『滅韓』，他們根本就是要消滅韓國瑜，並消滅韓家軍跟韓粉，甚至說這世上根本沒有韓粉」，令許聖梅直呼很扯，因此6月1日是要讓大家看見韓粉的實力，「如果我們少了幾個人，就會讓那些妖魔鬼怪繼續作祟了！」

許聖梅在節目上也秀出有名忠實韓粉送給她的韓國瑜搖頭娃娃，大讚：「所有支持韓市長的人其實都非常可愛」，她透露這段期間韓國瑜曾打給她，但她沒接到，韓國瑜便改傳簡訊安慰她說：「聖梅妳受委屈了」，也問她是否需要幫忙找工作，令許聖梅十分驚訝，但婉拒了韓市長的好意，因不想在這時候連累到對方。

許多網友留言表示越來越喜歡許聖梅，她自嘲怎麼都等電視上沒有她了才開始喜歡她，有人問她要如何辨別真正的韓粉？她回應支持韓國瑜，就是支持韓國瑜提出的價值觀「愛與包容」，若是在網上攻擊、抹黑、不理性發言的就不是韓粉，她也強調沒接受韓國瑜幫忙的理由就是「我們之間沒有利害關係」，她也沒有因為韓市長發大財，是真心支持對方，社會自有公斷。

(中時電子報)