台東市老人會太鼓班的成員平均年齡約70歲，因為打太鼓圓了青春夢。（莊哲權攝）

台東市老人會太鼓班的成員平均年齡約70歲，因為打太鼓圓了青春夢。（莊哲權攝）

台東市老人會太鼓班成軍4年以來，經常受邀在各大小型活動中表演，這支平均年齡70歲的千歲團，隨著流行音樂賣力「敲邊鼓」，70歲班員蔡福蔭說，年輕時想當鼓王的夢想來不及實現，用打太鼓圓了青春夢。

「咚咚咚」，隨著流行歌曲「小蘋果」的輕快節奏，一雙雙鼓棒整齊畫一地槌起槌落，青春的旋律來自台東市老人會的太鼓班，這群年齡加總超過2500歲的千歲團，經常受邀到各種活動中表演，更妙的是有時搭配馬蘭國小太鼓隊快閃演出，彷彿打太鼓讓這群銀髮族秒間返老還童。

70歲的蔡福蔭是中國時報退休的特派員，與太太黃郁芳都是地方聞人，夫妻兩2個多月前加入太鼓班，雖然還算菜鳥，但已有多場表演經驗，蔡福蔭說，年輕時曾有當青春鼓王打爵士鼓的夢，年紀大了，打太鼓圓夢，聊勝於無。

他說，打太鼓的好處多多，跟老婆吵架時，可以敲鼓出氣，也可以發洩壓力，因為必須熟背律旋及鼓譜，也可以加強記憶力，防止老人痴呆症，不僅達到運動效果，還可以學習流行歌曲，跟上時代潮流，上台表演也能滿足小小的虛榮心。

台東市老人會總幹事吳麗娥表示，太鼓班成立於2016年，由宋銘祥、劉瑾瑜兩位老師義務指導，成員約40人，其中93歲的洪來春及92歲的羅森妹年紀最長，每周練習2小時，兩位老奶奶從未缺席，學習精神不輸年輕人，他們的目標是有朝一日可以「攻蛋」，在台北小巨蛋演出。

(中時 )