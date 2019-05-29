中研院研究團隊長期觀測發現，陽明山國家公園內原本歸屬休眠狀態的大屯火山有類似動物「心跳」現象，18分鐘震一次。對此驚人消息，「宅神」朱學恒在臉書有感而發：「難怪我最近亡國感越來越重了」。

據報導，針對陽明山國家公園內大屯火山群，中研院林正洪團隊長期觀測發現，大油坑地區有週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時，這是全球首次於休眠中之火山偵測到類似動物「心跳」之現象。加上有許多地鳴，與火山噴氣活動，因此認定大屯火山群應該是一個活火山。

科技部指出，大台北都會區近郊之大屯火山群，最高峰七星山距離台北101大樓更在15公里左右，其地熱活動相當明顯。是否有再度活動的可能性，是值得研究的科學議題，更關係著大台北都會地區的安全。

關心時事的「宅神」朱學恒聞訊連想「最近亡國感越來越重了」，網友呼應表示：「亡國？應該是蔡氏王朝滅亡」、「抽不出國運籤就知，不祥之兆...現在越來越多徵兆」、「暗示明年變天了」，更有人指「順應韓流要遷首都到高雄了嗎？」、「所以遷都高雄是最好的選擇啊」。

(中時電子報)