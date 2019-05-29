台東縣環保局嚴加取締露天焚燒稻草，縣議員陳宏宗怒批惡法。（莊哲權攝）

台東縱谷地區露天燃燒稻草造成空氣汙染，環保局加強取締，縣議員陳宏宗表示，環保局根據地號開罰，有很大的爭議，已經搞得民怨四起，根本是惡法，要求縣府向中央反映農民的心聲。

陳宏宗說，政府規定農民不能露天燃燒稻草，同時依照地號開罰，1塊農地裡可能有許多地號，如此一來農民豈不要「跑路」，而且還有嚴加督導、取締，簡直就把農民當成賊，他還聽說，農民承租國有財產署的土地如果燒稻草，會被收回，教看天吃飯的農民何去何從。

他還提到，為了減少農民燃燒稻草，環保署也宣導推廣農民使用益菌肥，2周可讓稻草分解，但是農民收割完就要馬上打田，哪來時間等2星期，中央只顧空汙，不顧農民肚子，根本是惡法，他要環保局向中央反映，不對的政策就要改。

他話鋒一轉表示，縣府是不是窮到拿老百姓的罰款來充實縣庫，他出示去年各項行政罰鍰收入，其中以環保局的裁罰金額1100餘萬元最多，縣府動不動就開罰，縣府應該用宣導的方式，讓百姓有改善的機會，如果挨罰也甘願。

環保局長謝清泉表示，環保局會去稽查，也都是附近民眾或用路人受不了空氣汙染而檢舉，目前民眾環保意識高漲，這是全國的政策，減少燃燒稻草，對居民、農民健康都有益，還是希望農民盡量不要露天燃燒。

(中時 )