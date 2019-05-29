民進黨今召開中執會，總統初選相關事宜拍板；蔡英文代表林錫耀會後受訪表示，「過程我覺得滿不錯的」； 「因為總召柯建銘親自再三跟賴院長，勸他接受，因為柯文哲就是會選，為甚麼堅持不納入？」

此外，對於賴清德陣營代表林俊憲表達強烈不滿；他說，「我相信經過溝通他願意接受這樣結果，才是重要 。」

林錫耀會後轉述，今天基隆市長林右昌在會中表示，卓榮泰上周發表措辭強硬的聲明，稱3月8日通過的初選辦法「難道是一場兒戲」，今天難道也在演一場兒戲？並批評這種發言某種程度陷整個中執會於不義，好像大家都在兒戲一般，也認為黨中央應該要釐清此事。

他指出，3月8日在通過初選辦法的時候，根本沒有預料到賴清德參選的情況，所以林右昌說，對於當時輕忽，中執委應該對支持者表達歉意，否則會對黨造成傷害，也避免外界認為今天開會似無正當性，他說，後來也有好多個中執委發表類似談話，但為了讓氣氛緩和，民進黨立院黨團總召柯建銘出面打圓場，眾人就不再計較。

(中時 )