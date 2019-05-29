現場還有加油槍展示。(圖/中油提供)

石油探索館還設有VR區，體會石化產品與煉製過程。(圖/中油提供)

變身後的石油探索館今正式開幕，中油董事長歐嘉瑞(中)、總經理李順欽(左)一起手持加油槍，點亮光球。(王玉樹攝)

設立18年的中油展示館，斥資4000多萬，歷時1年半進行改造變身，今天以新名字「石油探索館」重新開幕。中油表示，400坪大空間共分上下兩層，跟過去不一樣的地方是增加互動科技大小共20多項。尤其2F是「小朋友搖滾區」，來玩的小孩「都會瘋掉」。未來中油還將規劃「小學堂」、「DIY課程」一夕列軟性課程，讓這裡成為兼具深度體驗與快樂學習的石油知識探索場域。

中油展示館從2001年設立，設計已過於靜態與老舊，中油因此進行改造。今天開幕活動由中油桃園煉油廠的薩克斯風與烏克麗麗社團演奏迎賓，探索館的吉祥物「歐力」和台灣中油員工共同出場，中油董事長歐嘉瑞還率隊以加油槍點亮光球，宣布石油探索館正式營運。

新的石油探索館加入了互動科技，內容跨越地質、探勘、化學、再生能源等領域，走入1F，先讓參觀者彷彿深入地底千米，探訪在地層中沉睡數億年的石油，會有270度環型劇場、石油生產過程光雕牆、震盪震源車可實際感受、1比1大型仿製鑽頭等。其中「出磺坑劇場」為全台第一座機械劇場，透過歐洲中世紀機械鐘錶的概念，讓清代巡撫劉銘傳、日本商人淺野總一郎等主角輪番出場，講述台灣繁華油鄉的百年傳奇。

「2F是小朋友的搖滾區！」中油公關處組長陳玫如形容，目前試玩過的小朋友到這裡「都會瘋掉」。2F採都市街景設計，有加油站、家庭、街道、超市及實驗室，探索石油數以千種的應用可能性。其中特別營造出二座不同時空的加油站，一座訴說台灣加油站的老故事，另一座則設有2台可愛小汽車讓小朋友以遊戲方式體驗開車上路，沒油還要拿油槍自助加油。另有VR區介紹中油歷史，以及超市區讓大小朋友認識石油生產出來的產品，其他還有石化產品遊戲互動區。

中油表示，石油探索館為周一到周五開放，完全免費。為配合台灣中油73周年慶，從今日起舉辦為期三天的慶祝活動，包含每日限量福袋與文創商品滿額摸彩，歡迎親子、學校團體前來參觀。

(中時 )