台中市伊甸基金會去年搬遷北區館前路新據點，因缺少經費打造無障礙洗手槽，瑞助營造主動幫忙免費增建，29日舉辦捐贈儀式，身障學員們當場試用，除了洗手便利，也可以照鏡整理儀容，提升便利性。

伊甸基金會指出，原大樓空間內，茶水間及廁所的水龍頭僅4個，供日照中心及小作所總共35位學員使用，數量實在是太少，每次用完餐，學員刷牙時就「塞車」造成使用上困擾；新增的洗手槽，除了增加4個水龍頭，也多了鏡子，學員還可照鏡學習整理儀容。

伊甸基金會台中區長李瓊瑤表示，瑞助營造6年前，開始協助伊甸修繕，台中市政府陽明大樓咖啡廳、潭子庇護工場招牌及環境，伊甸啟能大樓協助修繕無障礙廁所、無障礙坡道及1樓休息區防水防漏工程、更換損壞磁磚。

李瓊瑤說，瑞助營造另贊助伊甸社區輔具站苗栗士林教會無障礙的改善，及修繕伊甸新竹服務中心的硬體設備，落實企業社會責任，為伊甸省下150萬元的修繕管理費用。

(中時 )